Schafflund (dpa/lno) –

Bei einem Brand im Kreis Schleswig-Flensburg ist hoher Sachschaden entstanden. In den Abendstunden sei ein Einfamilienhaus am Fliederbogen in Schafflund in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die drei Bewohner des Hauses hätten sich selbstständig in Sicherheit bringen können. Jedoch sei an dem Gebäude ein Sachschaden von 340.000 Euro entstanden. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar.