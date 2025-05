Brand in Hotel – 400 Menschen in Damp evakuiert

Damp (dpa/lno) –

Beim Brand in einem Zimmer eines Hotels in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind 400 Menschen evakuiert worden. Eine Powerbank in einem Zimmer im achten Stockwerk habe aus bislang unbekannter Ursache am Dienstagabend Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Nachdem der Brand gelöscht wurde, hätten die Gäste wieder auf ihre Zimmer zurückkehren können. Verletzt wurde niemand. Es gibt nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung, teilte die Polizei mit.

Alle 300 Gäste sowie 100 Patienten aus dem im selben Gebäude liegenden Haus Pamir der Reha-Klinik Damp wurden vorsorglich evakuiert, wie das Ostseeresort mitteilte. Während des Einsatzes seien Gäste und Patienten im hoteleigenen Restaurant untergebracht und mit Getränken versorgt worden. Gegen Mitternacht konnte das Gebäude wieder vollständig freigegeben werden. Für die wenigen Gäste, deren Zimmer in direkter Nähe zum Brand lagen, wurden den Angaben zufolge neue Unterkünfte bereitgestellt.