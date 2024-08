In Niebüll ist eine Lagerhalle in Brand geraten. (Illustration) Marijan Murat/dpa

Niebüll (dpa/lno) –

Der Brand in einer Lagerhalle in Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat einen Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro verursacht. Die Halle, in der Reet gelagert wurde, habe in der vollen Ausdehnung gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zudem sei der hohe Schaden durch einen Radlader, der in dem Gebäude geparkt war, entstanden. Weitere Details sowie die Brandursache waren zunächst nicht bekannt.