Brand in psychiatrischer Klinik: Vier Verletzte

Göttingen (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus in Göttingen sind vier Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte am Freitagabend ein Feuerwehrsprecher in Rosdorf bei Göttingen. Die genaue Brandursache sei noch unklar. Während der Löscharbeiten sei der Dachstuhl eines der Häuser eingestürzt.

«Hier brennen mehrere Gebäudeteile», sagte der Feuerwehrsprecher. In den betroffenen Gebäuden, bei denen es sich um mehrere aneinander angrenzende Fachwerkhäuser handelt, seien aber keine Patientenzimmer untergebracht gewesen. Vielmehr handele es sich um Versorgungsgebäude etwa mit einem Speisesaal und Behandlungsräumen.

Da die Klinik auf diverse Gebäude verteilt sei, habe sie nicht evakuiert werden müssen. Die Rauchsäule des Brandes sei weithin sichtbar. Unter den Verletzten sei auch ein Feuerwehrmann.