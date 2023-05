Eine Jacke der Hamburger Feuerwehr hängt in einer Feuer- und Rettungswache. Julian Weber/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Hamburger Pflegeheim sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr habe zwei Bewohner und eine Pflegekraft der Einrichtung im Stadtteil Wellingsbüttel rettungsdienstlich versorgt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es habe das Bett einer Bewohnerin im dritten Stock gebrannt. Elf Menschen seien in Gefahr gewesen. Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz. Sie konnten den Brand schnell löschen.