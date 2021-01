Brand in Oldenburg: Feuerwehr rettet drei Bewohner

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Die Feuerwehr hat drei Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Oldenburg gerettet. Starker Rauch habe ihnen den Fluchtweg abgeschnitten, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Einsatzkräfte hätten sie deshalb mit einer Drehleiter aus einem oberen Stockwerk vor den Flammen retten müssen. Die restlichen Bewohner konnten sich demnach eigenständig in Sicherheit bringen. Weshalb das Feuer in der Nacht zum Montag in dem Wohnhaus ausgebrochen war, war zunächst unklar. Auch über den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei keine Angaben machen.