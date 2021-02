Brand in Lüneburger Wohnungslosenunterkunft

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Lüneburg (dpa/lni) – In einer Lüneburger Unterkunft für wohnungslose Menschen ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor Mitternacht sei die Polizei alarmiert worden, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Die Flammen seien in einem Zimmer ausgebrochen und hätten sich ausgeweitet. Verletzt worden sei niemand. Nach viereinhalb Stunden wurde der Brand nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Zur Ursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

