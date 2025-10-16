Brand in Lübecker Lackierzentrum

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Feuer in einem Lackierzentrum in Lübeck hält derzeit die Feuerwehr auf Trab. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang nach Feuerwehrangaben dichter schwarzer Rauch aus dem 90 mal 20 Meter großen Gebäude.

Weil unklar war, ob sich noch Menschen im Inneren befanden, durchsuchten mehrere Feuerwehrtrupps unter Atemschutz das Gebäude. Nach Angaben der Feuerwehr haben sich aber keine Menschen mehr im Gebäude aufgehalten. Rund 150 Einsatzkräfte versuchten, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Gegen 10.30 Uhr waren Rauch und Feuer in einem Betrieb gemeldet worden. Wegen des Feuerwehreinsatzes ist die Kronsforder Allee zwischen Vorrader Straße und Berliner Allee vorübergehend voll gesperrt worden.