Brand in Lübecker Kleingarten: Mann schwer verletzt

Lübeck (dpa) –

In einer Kleingartenanlage in Lübeck ist es zu einem Brand gekommen, bei dem ein 35-jähriger Mann schwer verletzt worden ist. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, meldete eine Anwohnerin am Freitagabend gegen 22 Uhr einen lauten Knall und Flammen. Neben dem Schwerverletzten wurde eine 44 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Kleingartenparzelle ist bei dem Brand komplett zerstört worden. Zur Brandursache sowie der Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.