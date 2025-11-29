Brand in Lübecker Kleingarten: Mann schwer verletzt

29. November 2025 12:22
Bei einem Brand einer Gartenlaube in Lübeck wird ein Mann schwer. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa
Bei einem Brand einer Gartenlaube in Lübeck wird ein Mann schwer. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Lübeck (dpa) –

In einer Kleingartenanlage in Lübeck ist es zu einem Brand gekommen, bei dem ein 35-jähriger Mann schwer verletzt worden ist. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, meldete eine Anwohnerin am Freitagabend gegen 22 Uhr einen lauten Knall und Flammen. Neben dem Schwerverletzten wurde eine 44 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Kleingartenparzelle ist bei dem Brand komplett zerstört worden. Zur Brandursache sowie der Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:251129-930-357948/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite