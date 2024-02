Hamburg (dpa/lno) –

Ein Feuer ist am frühen Montagmorgen in einer Lagerhalle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ausgebrochen. Zunächst gab es keine Verletzten, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach wurden überwiegend Autoreifen in der Halle gelagert. Wegen der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr zunächst eine Warnung heraus. Die Löscharbeiten dauern an. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.