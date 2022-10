Brand in Lagerhalle in Hamburg-Allermöhe

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Allermöhe ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in der Lagerhalle eines Schmuckherstellers ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Sonntag mitteilte, entstand das Feuer aus derzeit noch ungeklärten Gründen gegen Mitternacht. Um den Brandherd zugänglich zu machen, mussten laut Angaben der Feuerwehr Hamburg zunächst Teile des Dachs der Halle abgetragen werden. Die Löscharbeiten seien schwierig und dauerten auch am Vormittag noch an. Den Angaben zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt. Die Polizei hatte am Morgen noch vor starker Rauchentwicklung gewarnt.