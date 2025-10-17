Brand in Lackierzentrum: Dach wird teilweise abgerissen

Lübeck (dpa/lno) –

Die Löscharbeiten nach einem Brand in einem Lackierzentrum in Lübeck haben fast einen ganzen Tag gedauert. Nach Angaben der Polizei gestalteten sich die Arbeiten schwierig, da sich Brandnester in der Zwischendecke befanden, die nur schwer zu erreichen waren. Schließlich wurde ein Teil des Daches mit Hilfe eines Baggers abgerissen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen in dem Gebäude befanden. Daher durchsuchte die Feuerwehr das Gebäude unter Atemschutz. Den Angaben zufolge hielten sich jedoch keine Personen mehr darin auf. Auch die Polizei teilte mit, dass niemand verletzt worden sei.

Langer Einsatz für alle Rettungskräfte

Das Feuer war am Donnerstagmorgen gemeldet worden, die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Neben der Feuerwehr waren auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks im Einsatz.

Während der Löscharbeiten waren die umliegenden Straßen gesperrt und wurden erst am Abend nach Abschluss des Einsatzes wieder freigegeben. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort bis in die Nacht, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Ursache des Feuers sei bislang unklar.