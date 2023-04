Brand in Kleingartenanlage: Feuerwehr findet Leiche

Hildesheim (dpa/lni) –

Nach einem Brand auf dem Gelände eines Hildesheimer Kleingartenvereins haben Feuerwehrleute eine Leiche gefunden. Der mutmaßlich männliche Tote sei nach Abschluss der Löscharbeiten am Samstagmorgen auf einem verwilderten Grundstück entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort seien aus zunächst ungeklärter Ursache Holz, Plastik und Papier in Brand geraten. Unklar sei die Ursache des Todes. Am Brandort gefundene Kleidung und Lebensmittel deuteten darauf hin, dass es sich um den Unterschlupf eines obdachlosen Menschen gehandelt haben könnte.