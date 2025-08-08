Brand in Kiel: Bewohner lebensgefährlich verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand in Kiel ist ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei am Freitagabend ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Passanten hatten Rauch und rußgeschwärzte Fenster bemerkt. Hinter einem der Fenster habe sich eine Person bemerkbar gemacht, hieß es. Wenig später seien die Scheiben geborsten und offene Flammen sichtbar geworden.

Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und den Bewohner aus der betroffenen Wohnung gerettet, hieß es. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt seien 25 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.