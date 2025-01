Brand in Kellerverschlägen verursacht Wasserrohrbruch

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Kellerbrand hat in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Steilshoop am Sonntagabend einen Wasserrohrbruch verursacht. Der Brand verursachte eine solch große Hitze, dass dadurch die Wasserrohre im Keller des sechsgeschossigen Hauses zerbarsten, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach brannten in dem Haus im Bezirk Wandsbek mehrere Kellerverschläge.

Mehrere Personen wurden den Angaben zufolge evakuiert, sie kamen vorübergehend in einem bereitgestellten Bus des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) unter. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar.