Brand in Jugendanstalt in Schleswig verursacht Sachschaden

Schleswig (dpa) –

Beim Brand eines Haftraums ist in der Jugendanstalt Schleswig am Abend Sachschaden in bisher unbekannter Höhe entstanden. Verletzte gab es nicht – als das Feuer entdeckt wurde, befand sich niemand in dem betroffenen Raum. Die Brandursache ist nach Angaben der Leitung des Jugendgefängnisses bisher unklar.

Die Feuerwehr traf kurz nach Alarmierung ein, bereits nach einer Stunde habe man wieder zum Normalbetrieb übergehen können, hieß es. Die Jugendanstalt Schleswig ist die Gesamtjugendanstalt des Landes Schleswig-Holstein, sie verfügt nach Angaben auf ihrer Homepage über 130 Haftplätze im geschlossenen und zehn Haftplätze im offenen Bereich.