Brand in Hoogstede: Zwei Kinder entkommen Flammen

Hoogstede (dpa/lni) –

Zwei Kinder haben sich bei einem Wohnhausbrand in Hoogstede gerettet. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich am Samstagvormittag im ersten Obergeschoss des Gebäudes Rauch und anschließend ein Feuer. Die beiden Kinder waren zu dem Zeitpunkt allein in der Wohnung und retteten sich über ein Fenster auf eine Außentreppe. Beide blieben unverletzt. Drei Hunde der Familie starben bei dem Feuer. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist bislang nicht klar.

Das Wohnhaus war früher eine Grundschule, die heute für Wohnraum und Veranstaltungen genutzt wird.