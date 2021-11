Brand in Haus in Hannover: Tote Frau entdeckt

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Beim Löschen eines Brandes in einem Haus in Hannover hat die Feuerwehr eine tote Frau entdeckt. Die Todesursache und die Ursache für das Feuer seien noch unklar, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Die Kriminalpolizei ermittle. Gegen 16.45 hatten Zeugen wegen eines Rauchmelder-Signals und leichten Brandgeruchs aus einer Wohnung die Einsatzkräfte verständigt, wie es hieß. Die Feuerwehr habe dann dort neben glimmenden Textilien den leblosen Körper einer Frau entdeckt. «Trotz ihres schnellen Einsatzes, konnten Retter und Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen», schrieb die Feuerwehr.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-206457/2