Brand in Hamburger Recyclingfirma – starke Rauchentwicklung

Hamburg (dpa/lno) –

Am frühen Morgen hat es in einer Abfallverwertungsgesellschaft im Hamburger Stadtteil Billbrook gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, entzündete sich Recyclingmaterial auf einem Förderband.

Dabei sei eine starke Rauchentwicklung entstanden, weshalb die Anwohner gewarnt wurden. Zwei Löschzüge der Feuerwehr waren vor Ort und konnten das Feuer löschen. Die Warnung wurde mittlerweile zurückgezogen. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen.