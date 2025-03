Brand in Hamburger Hochhaus

Hamburg (dpa/lno) –

In einem Hochhaus im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Dachverschläge gerieten in einem neunstöckigen Wohngebäude in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Rund 30 Bewohner – darunter zwei Kleinkinder – retteten sich laut Feuerwehr selbstständig durch das Treppenhaus aus dem Gebäude. Sie wurden zunächst in einem Linienbus des HVV betreut. Die Bewohner hatten Glück im Unglück: Nachdem die rund 50 Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatten, konnten demnach alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zum Sachschaden macht die Polizei bislang keine Angaben. Wie es zu dem Brand kommen konnte, sollen jetzt Ermittler klären.