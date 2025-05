Was verursachte das Feuer? Die Ermittlungen dauerten am Abend an. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft ist ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Brandmelder am Abend in der Unterkunft am Überseering ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei bereits eine «nicht unwesentliche Rauchentwicklung» zu sehen gewesen, sagte der Sprecher. Informationen zu Verletzten und der Ursache des Feuers lagen am späten Abend zunächst nicht vor.