Brand in Hamburger Flüchtlingsunterkunft – sechs Verletzte

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Niendorf sind sechs Menschen durch Rauchgas verletzt worden. (Symbolbild) Niklas Treppner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Niendorf sind am Donnerstagabend sechs Menschen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt worden. Drei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte.

Die übrigen 25 Bewohner des dreigeschossigen Container-Wohnkomplexes wurden evakuiert und anderweitig untergebracht. Das Gebäude ist nach dem Feuer im zweiten Geschoss unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, sei bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.