Brand in Halle mit Fahrzeugen: Schaden geht in die Millionen

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bad Bramstedt (dpa/lno) – Ein Feuer hat eine Gewerbehalle in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) zerstört und einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Das 25 mal 35 Meter große Gebäude sei am Dienstagabend komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Das angrenzende Wohngebäude habe man aber retten können. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt Schätzungen der Polizei zufolge etwa 1 bis 1,5 Millionen Euro.

Die Halle gehöre zu einer Firma, die Camper umbaue und restauriere, sagte der Feuerwehrsprecher. Im Gebäude seien fünf Fahrzeuge verbrannt. Die Halle – eine reine Stahlkonstruktion – sei akut einsturzgefährdet. Stahlträger seien schon durchgebogen gewesen. Warum es brannte, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-852021/2