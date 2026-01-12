Brand in Gaststätte – 16 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Brand einer Gaststätte haben 16 Bewohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte die Gaststätte am Wiesendamm im Stadtteil Barmbek-Nord in der Nacht komplett aus, ein Teil des Gebäudes stürzte ein. Die Bewohner der 13 Wohnungen eines angrenzenden Mehrfamilienhauses wurden in Bussen untergebracht.

Wie viele Wohnungen noch bewohnbar sind, ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache des Brandes ist noch unklar und auch zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Informationen. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr laufen noch. Für die Dauer der Löscharbeiten war der S-Bahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt worden.