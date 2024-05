Brand in Gartenlaube greift auf Wohnhaus in Langenhagen über

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Langenhagen (dpa/lni) –

Eine Gartenlaube ist in Langenhagen (Region Hannover) in Flammen geraten und das Feuer hat auf ein Wohngebäude übergegriffen. Der Anbau hinter dem Haus fing am Mittwochnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache Feuer, wie die Stadtfeuerwehr Langenhagen mitteilte. Das Feuer habe sich bereits auf Teile des Wohnhauses ausgebreitet, als die Feuerwehr eingetroffen sei. Es seien 45 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.