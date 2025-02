Brand in Flüchtlingsunterkunft – Mitarbeiter verletzt

Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Feuer im Treppenraum einer Flensburger Flüchtlingsunterkunft ist ein Mann verletzt worden. Zwei leere Kinderwagen seien dort in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter habe Rauch eingeatmet, als er versuchte, das Feuer am Sonntagabend zunächst selbst zu löschen. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die etwa 80 Bewohner bereits vor der Unterkunft in Sicherheit gebracht. Das Feuer in dem Treppenraum in der Mitte der Containerlandschaft wurde zügig unter Kontrolle gebracht, wie es weiter hieß. Nach kurzer Zeit konnten die Bewohner demnach wieder zurückkehren. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Konkrete Hinweise auf Brandstiftung gebe es aktuell nicht, sagte eine Polizeisprecherin.