Brand in Flüchtlingsunterkunft in Buchholz – ein Verletzter

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz gibt es einen Verletzten. (Symbolbild) Sabina Crisan/dpa

Buchholz (dpa/lni) –

In einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz in der Nordheide ist bei einem Brand ein Mann leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Morgen gegen 8.00 Uhr aus, wie die Polizei Medienberichte bestätigte. «Wir können noch nicht sagen, ob es Brandstiftung war oder es sich um einen technischen Defekt handelte», sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf andere Container. Die Unterkunft wurde komplett evakuiert. Es seien 100 Bewohner dort gemeldet, hieß es.