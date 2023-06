Brand in Firmenhalle in Bersenbrück

Bersenbrück (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einer Firmenhalle in Bersenbrück im Landkreis Osnabrück ist es am frühen Samstagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Aus zunächst ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einer Absauganlage für Holzspäne aus, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Feuerwehr löschte den Brand bis zum Vormittag. «Es konnte Schlimmeres verhindert werden», sagte der Sprecher. Nach ersten Erkenntnissen habe es keine Gebäudeschäden gegeben, verletzt wurde niemand.