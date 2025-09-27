Brand in Finkenwerder: Mehrere Menschen aus Haus gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

In einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Finkenwerder ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Nach Angaben des «Hamburger Abendblattes» warteten bereits fünf Menschen auf einem Balkon auf die Rettungskräfte – und wurden schließlich über die Drehleiter befreit. Drei weitere Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht, wie ein Sprecher bestätigte.

Flammen schlugen aus den Fenstern

Laut Polizeibericht wurden die Bewohner der betroffenen Wohnung durch den Rauch geweckt – und retteten sich ins Freie. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen den Angaben zufolge Flammen aus den Fenstern. Insgesamt zwölf Personen wurden in einem bereitgestellten HVV-Bus betreut. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt.