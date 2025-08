Brand in Familienhaus – Sechs Menschen leicht verletzt

Sechs Menschen wurden bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Weyhe leicht verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Weyhe (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Diepholz haben sich sechs Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses in Weyhe in der Nacht zu Dienstag durch Rauch auf das Feuer aufmerksam geworden sein und selbst den Notruf gewählt haben.

Ein Anbau des Hauses soll Feuer gefasst haben, woraufhin der Rauch auch in das Wohnhaus zog, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Die Anwesenden im Haus, eine 50-jährige Frau, eine 42-jährige Frau, ein 22-jähriger Mann, eine 19-jährige Frau, ein Jugendlicher und ein Kind, sollen sich leichte Rauchgasvergiftungen zugezogen haben. Eine Polizeisprecherin teilt mit, dass die Verletzten von Rettungskräften vor Ort behandelt wurden.