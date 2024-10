Brand in Entsorgungsfirma – Nachlöscharbeiten dauern an

Bardowick (dpa/lni) –

Nach dem Großbrand auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Landkreis Lüneburg dauert der Feuerwehreinsatz an. Die Nachlöscharbeiten dürften den ganzen Tag dauern, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine teilweise eingestürzte Lagerhalle in Bardowick müsse abgerissen werden, um an den dort gelagerten Verpackungsmüll zu kommen. Dieser werde auf einem Ablöschplatz zusammengetragen. Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden.

Die Lagerhalle war am Sonntagmorgen in Brand geraten, die Flammen griffen auch auf benachbarte Hallen und ein Verwaltungsgebäude über. Aus zunächst unbekannter Ursache war vermutlich Verpackungsmüll in der Halle in Brand geraten, die Brandmelder wurden ausgelöst.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Gebäudekomplex schon komplett in Flammen. Die mehr als 350 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen, in denen unter anderem Holz und Papiergebinde gelagert wurden, nicht verhindern. Anwohner sollten wegen des starken Rauchs Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach Angaben der Polizei ist mit einem schnellen Ermittlungsergebnis nicht zu rechnen. Das Feuer sei zwar seit Sonntagnachmittag unter Kontrolle, immer wieder würden aber Brandnester gefunden. Die Brandermittler könnten daher ihre Arbeit bisher nicht aufnehmen, sondern sich allenfalls einen ersten Überblick verschaffen. Erste Spuren seien aber schon am Sonntag gesichert worden.