Ein Feuer ist in der Halle eines Abfallbetriebes in Schleswig ausgebrochen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Schleswig (dpa/lno) –

Ein Brand in einem Schleswiger Entsorgungsbetrieb hat die Feuerwehr am Nachmittag auf Trab gehalten. In einer Halle war aus unbekanntem Grund ein Haufen Unrat in Brand geraten, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle mitteilte. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Halle selbst sei nicht betroffen, aber sehr verqualmt. Die Löscharbeiten würden voraussichtlich bis zum frühen Abend andauern. Zuvor hatte der «SHZ» berichtet.