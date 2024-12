Brand in Emder Innenstadt löst Großeinsatz aus

Ein Feuer in einem früheren Kino in der Emder Innenstadt hat zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt – Menschen kamen nicht zu Schaden. (Symbolfoto) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Emden (dpa/lni) –

Ein Feuer in einem früheren Kino in der Emder Innenstadt hat zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Der Brand im Apollo-Kino sei gegen 18.29 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Leer/Emden. Beim Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte sei der Feuerschein von außen zu sehen gewesen. In dem Gebäude hätten sich keine Menschen aufgehalten. Meldungen über Verletzte gab es seinen Angaben zufolge zunächst nicht.

Wegen der Löscharbeiten seien die umliegenden Straßen gesperrt worden. Zunächst habe es im Innenstadtbereich auch Sichtbehinderungen durch den Rauch gegeben, der sich aber relativ schnell gelegt habe. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher.