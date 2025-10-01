Brand in Elmshorner Kneipe: Zehn Anwohner gerettet

Elmshorn (dpa/lno) –

Beim Brand einer Kneipe nahe dem Elmshorner Bahnhof sind am frühen Morgen zehn Menschen aus den darüber liegenden Wohnungen in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner wurden zunächst zur Betreuung in der Feuerwache untergebracht.

Das Feuer wurde gegen 4.25 Uhr gemeldet und beschränkte sich nach ersten Erkenntnissen auf die Gaststätte selbst. Die Flammen konnten gelöscht werden, derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Ob die Wohnungen weiter bewohnbar sind, soll nach Abschluss des Einsatzes geprüft werden. Zur Brandursache und zum Zustand der Kneipe liegen noch keine Angaben vor.