Brand in Einfamilienhaus: Mann tot geborgen

Schönberg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schönberg im Kreis Plön ist ein Mann tot geborgen worden. Ob es sich um den Besitzer des Hauses handle, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Nachmittag habe eine Wohnung im Dachgeschoss gebrannt, eine Person sei vermisst worden. Aus dem Dachgeschoss wurde dann der Mann geborgen – leblos. Rund 90 Kräfte waren an dem schwierigen Einsatz bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt beteiligt, wie es hieß.