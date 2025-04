Brand in Einfamilienhaus – Identität der Toten geklärt

Bei einem Brand in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) am Mittwoch sind zwei Menschen gestorben. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

St. Michaelisdonn (dpa/lno) –

Die Polizei hat die Identität der beiden in einem brennenden Wohnhaus gefundenen Toten geklärt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, handelte es sich um die beiden Bewohner des Einfamilienhauses in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen). Die Brandursache sei demnach aber weiterhin unklar. Die Einsatzkräfte hatten die Leichen am Mittwoch unmittelbar nach dem Eintreffen aus dem Gebäude geborgen, hieß es. Danach hatten sie mit den Löscharbeiten begonnen.