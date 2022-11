Hamburg (dpa/lno) –

Ein Einfamilienhaus in Hamburg-Poppenbüttel ist am Freitagabend in Flammen aufgegangen. Der Dachstuhl habe in Vollbrand gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können und seien unverletzt geblieben. Die Feuerwehr brauchte mehr als vier Stunden, um die Flammen zu löschen. Brandursache und Schadenshöhe sind nach Angaben der Polizei noch unklar.