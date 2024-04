Brand in einer Scheune verursacht etwa 500.000 Euro Schaden

Bredenbek (dpa/lno) –

Ein Brand in einer Scheune in Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat einen Schaden von etwa 500.000 Euro verursacht. Das Feuer war am Donnerstagvormittag aus unbekannter Ursache in der Scheune ausgebrochen, in der sich mehrere Autos und Traktoren befunden hatten, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Wegen einer starken Rauchentwicklung warnte die Polizei Autofahrer vor Sichtbehinderungen auf der nahen A210. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.