Wardenburg (dpa/lni) –

Beim Brand in einer Reitanlage in Wardenburg (Kreis Oldenburg) ist ein Pferd ums Leben gekommen. Das Tier sei an einer Rauchvergiftung gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Eine Halle auf dem Anwesen brannte den Angaben zufolge aus. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 300.000 Euro. Menschen und die restlichen Tiere wurden durch die Flammen nicht verletzt. Auf dem Gelände waren knapp zehn Pferde untergebracht.