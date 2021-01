Brand in einem Sägewerk in Friesoythe

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Friesoythe (dpa/lni) – In einem Sägewerk in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand gekommen. Ein Wohnhaus auf dem Gelände musste evakuiert werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es sei niemand verletzt worden. In der Halle des Sägewerks waren mehrere Maschinen in Flammen geraten, die in einer Werkstatt standen. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, eine genaue Summe war zunächst nicht bekannt. Die Brandursache war nach Polizeiangaben Teil der weiteren Ermittlungen.

Polizeimitteilung