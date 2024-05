Feuerwehrmänner sitzen in ihrem Fahrzeug. Carsten Rehder/dpa

Buchhorst (dpa/lno) –

Ein Feuer in Buchhorst bei Lauenburg hat am Donnerstag nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte habe gebrannt, hieß es von der Regionalleitstelle Süd. Die Feuerwehr brauchte demnach zwei Stunden, um die Flammen zu löschen. Menschen waren nicht in Gefahr. Zur Brandursache konnte der Sprecher nichts sagen.