Brand in Dithmarschen: Tote Person mutmaßlich Bewohnerin

Hennstedt (dpa/lno) –

Bei einer nach einem Brand eines Wohnhauses in Hennstedt gefundenen Leiche handelt es sich mutmaßlich um die Bewohnerin. Die Identität der verstorbenen Person sei jedoch bisher nicht abschließend geklärt, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Die endgültigen Ergebnisse stünden noch aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Brand am Sonntagmorgen, die Ursache sei auch am Montagmorgen noch unklar. Laut dem Polizeisprecher habe das Haus nach dem Feuer einen Totalschaden und sei unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 500.000 Euro.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Dach des Hauses den Angaben zufolge vollständig. Die Warnapp Nina forderte am Sonntag Menschen im Bereich Hennstedt auf, wegen des Feuers Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.