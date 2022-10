Brand in Dachgeschoss von Mehrfamilienhaus: Person verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Im Dachgeschoss eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in Hamburg-Veddel hat es einen Brand gegeben, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, brannte ein etwa zwölf Quadratmeter großer Verschlag am Montagabend. Durch den dichten Qualm dauerte es längere Zeit, um den Brandherd zu finden. Die 36 Einsatzkräfte fanden zudem noch einen zweiten Brandherd. Am frühen Dienstagmorgen war das Feuer komplett gelöscht. Die Brandursache ist bisher unklar.