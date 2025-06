Brand in Celle – Feuerwehr findet tote Person

Celle (dpa/lni) –

In einer brennenden Wohnung in Celle hat die Feuerwehr eine tote Person entdeckt. Die Einsatzkräfte waren am Nachmittag alarmiert worden, weil in einem Wohnhaus Rauch aus dem Dachstuhl und mehreren Fenstern kam. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, wurde eine Person aus der betreffenden Wohnung im Dachgeschoss vermisst.

Deshalb sei ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und Erkundung dort hingegangen. Zunächst sei der Brand lokalisiert und gelöscht worden, hieß es. Im Lauf der Personensuche sei dann der oder die Tote gefunden worden.

Danach waren laut Feuerwehr umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig. Unter anderem mussten Decken- und Wandverkleidungen geöffnet und Einrichtungsgegenstände aus der Wohnung entfernt werden. Weitere Informationen – etwa zur Brandursache und zu der toten Person – gab es von der Feuerwehr nicht.