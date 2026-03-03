Brand in Braunschweiger Klinik – Patientin tot

Braunschweig (dpa) –

Bei einem Brand im städtischen Klinikum in Braunschweig ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Abend in einem Patientenzimmer ausgebrochen, das beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits vollständig brannte, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Die Patientin konnte nur noch tot geborgen werden, hieß es. Weitere Details etwa zu der Frau oder zum Ablauf wurden zunächst nicht genannt.

Weitere Verletzte gab es nicht. Pflegekräfte hatten alle anderen Patientinnen und Patienten der betroffenen Station am Standort Fichtengrund in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Feuerwehr-Alarm wurde den Angaben zufolge über die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.