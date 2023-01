Brand in Bleckede: Schaden in Höhe von 500.000 Euro

Bleckede (dpa/lni) –

Bei einem Brand eines Bauernhauses in Bleckede (Landkreis Lüneburg) ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die 46-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt bei dem Brand in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Rauchintoxikation und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreift. Die Polizei schließt einen technischen Defekt als Brandursache nicht aus, die Ermittlungen dauern an.