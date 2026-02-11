Brand in Bestattungsunternehmen – Polizei vermutet Defekt

Bredstedt (dpa/lno) –

In Bredstedt (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht eine Halle eines Bestattungsunternehmens vollständig ausgebrannt. Feuerwehr und Polizei seien seit etwa 3.00 Uhr im Einsatz, teilte eine Polizeisprecherin mit. Auch gegen 6.00 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an.

Nach ersten Erkenntnissen deute vieles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin, so die Sprecherin weiter. In der Halle habe sich zum Zeitpunkt des Feuers auch ein Auto befunden. Weitere Details waren zunächst unklar.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Informationen vor.