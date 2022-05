Brand in Asylunterkunft in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) –

In einer Asylunterkunft in Osnabrück ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte es in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Flammen schlugen aus dem Objekt und das Feuer drohte auf weitere Teile der Unterkunft überzugreifen. Per Lautsprecherdurchsage seien die zwölf Bewohner des Gebäudes gebeten worden, ihre Zimmer zu verlassen. Alle konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Das Zimmer, in dem der Brand ausbrach, sowie acht weitere Wohneinheiten seien zerstört worden. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, konnten den Angaben zu Folge alle Bewohner in das Gebäude zurückkehren. Die Brandursache war zunächst unklar.