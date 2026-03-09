Brand in Altenheim – Bewohner evakuiert

Löningen (dpa/lni) –

Wegen eines Brandes ist ein Altenheim im Landkreis Cloppenburg evakuiert worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach hatte in der Nacht zu Montag ein E-Scooter im Erdgeschoss des Altenzentrums St. Franziskus in Löningen gebrannt. Eine Bewohnerin des Heimes habe sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Zuerst seien nur die betroffenen Bereiche des Altenheimes evakuiert worden, bevor die Rettungskräfte vor Ort entschieden haben sollen, das Gebäude komplett zu räumen. Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften ist für die andauernden Maßnahmen vor Ort. Die Bewohner des Heimes sollen zwischenzeitlich anderweitig untergebracht werden.