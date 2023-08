Brand im Michaeliskloster: Experten sollen ermitteln

Hildesheim (dpa/lni) –

Nach einem Brand auf dem Gelände des Michaelisklosters in Hildesheim sollen Experten nun den genauen Schaden ermitteln. Die Polizei hatte den Sachschaden zunächst auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Verantwortlichen des Klosters gehen aber von einer deutlich höheren Summe aus, sagte ein Sprecher des Klosters am Mittwoch. Genaueres müssten allerdings Denkmalexperten einordnen, die in den kommenden Tagen mit ihrer Arbeit beginnen sollen.

Das Feuer war den ersten Erkenntnissen der Polizei nach in einer Kapelle durch einen Defekt am Gebläsemotor einer dort stehenden Orgel entstanden. Die Orgel und die Kapelle brannten in der Nacht auf den Dienstag aus. Rund 35 Menschen mussten die angrenzende Tagungsstätte verlassen. Verletzt wurde niemand. Auch ein historischer Kreuzgang wurde nach Angaben des Klosters durch das Feuer stark beschädigt. Mehrere Unterkünfte, die unter anderem für Tagungen genutzt wurden, seien vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Betrieb der Tagungsstätte auf dem Gelände sei momentan nur sehr eingeschränkt möglich.